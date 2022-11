Pleaca Eugen Neagoe de la U Cluj? Ce a declarat antrenorul nominalizat de Gigi Becali

Eugen Neagoe (55 de ani) este dorit de Gigi Becali la FCSB.Gigi Becali i-a nominalizat pe Liviu Ciobotariu (51 de ani), Ilie Poenaru (45 de ani), Andrei Prepelita (36 de ani) si Eugen Neagoe (55 de ani).Eugen Neagoe a refuzat diplomat, spunand ca se concentreaza pe munca de la U Cluj."Astea cu listele... Am mai fost pe liste. Si Sorin Cartu a zis ca am fost pe lista Universitatii Craiova, scurta sau foarte scurta, dar n-am ajuns acolo.Cand apare numele tau in presa, sunt discutii de acest ... citeste toata stirea