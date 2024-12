Ploaie de goluri la meciul U Cluj- Petrolul! Gafa uriasa comisa de Gicu Grozav REZUMAT VIDEO

Universitatea Cluj revine pe primul loc in Superliga dupa o victorie categorica impotriva Petrolului Ploiesti, 4-1Partida a avut loc sambata seara, in etapa a 20-a a Superligii, intr-un meci spectaculos desfasurat pe Cluj Arena. Toate cele cinci goluri ale partidei au fost marcate in repriza secunda, intr-un show fotbalistic ce a propulsat echipa clujeana pe primul loc in clasament.Desi partida a inceput sub semnul echilibrului, gazdele au fost aproape de deschiderea scorului inca din ... citește toată știrea