Portar din Italia pentru CFR Cluj. Se va lupta cu Balgradean pentru postul de titular

"Portarul roman Razvan Sava se intoarce in tara natala. Acord intre Torino si Cluj pentru vanzarea fundasului nascut in 2002: tranzactie definitiva", a anuntat Tuttomercatoweb.Nascut la Timisoara, Razvan Sava a fost crescut de LPS Banatul, dar si-a petrecut ultimii ani ai carierei in Italia. A trecut pe la echipele de juniori de la Juventus, Pescara, Lecce si Torino, care il transferase in septembrie 2020.Sava a adunat cele mai multe meciuri la Torino Primavera, 28, in care a primit 48 de ... citeste toata stirea