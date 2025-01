Portarul Andrei Gorcea a plecat de la Universitatea Cluj! Cu ce alta echipa a semnat fotbalistul

Andrei Gorcea s-a despartit de ,,U" Cluj, dupa ani buni petrecuti la echipa. Portarul a semnat un contract cu o alta echipa din SuperLiga, UTA Arad."FC Universitatea Cluj si portarul Andrei Gorcea (23 de ani) au ajuns la un acord privind rezilierea contractului, pe cale amiabila.Crescut in academia Universitatii, Gorcea a debutat pentru "U" la data de 6 mai 2018, intr-un meci de Liga a 3-a impotriva echipei secunde a celor de la Gaz Metan Medias. In cele opt sezoane petrecute in tricoul ... citește toată știrea