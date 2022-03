Portarul lui CFR Cluj ridica in slavi fotbalul maghiar: Fotbalul maghiar ar fi un pas inainte. Sunt ungur 100%. Romanilor poate nu le convine

Portarul lui CFR Cluj, Otto Hindrich a facut unele declaratii halucinante in presa maghiara, spunand ca ar vrea sa joace in Ungaria. Acesta este poreclit "Iohannis", pentru ca vorbeste incet si calm."Cred ca fotbalul maghiar ar fi un pas inainte, pentru ca acolo este o alta lume. Am fost acolo de doua ori in probe, cand eram mic. Sunt atras, foarte atras (n.r. sa joace in Ungaria), dar as prefera sa joc pentru Puskas si Frodi (Ferencvaros). Ar fi un pas inainte.Dar vreau sa joc cat mai mult ... citeste toata stirea