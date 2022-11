Posibilele adversare pentru campioana CFR Cluj in "primavara" Conference League

CFR Cluj a reusit cel mai mare succes pentru fotbalul romanesc din ultimii ani. Formatia din Gruia s-a calificat in play-off-ul pentru accederea in optimile Conference League (dupa 1-0 cu FC Ballkani), campioana Romaniei afland si lista posibilelor adversare pe care le va putea intalni in luna februarie a anului viitor.Luni, 7 noiembrie 2022, va avea loc tragerea la sorti a duelurilor din play-off-ul de calificare pentru optimile Conference League. Partidele din play-off-ul de calificare ... citeste toata stirea