Povestea unei americance la Cluj: Cand ajungi te gandesti ca e comunism, ceva inapoiat, nesigur

Sportiva Taneka Rubin, 28 de ani, baschetbalista la U Cluj, autoare de carti in timpul liber si influencer, spune ca municipiul Cluj-Napoca are magie si ca a avut surprize placute in Transilvania.Rep: Taneka, ne poti spune cum te simti in Romania dupa jumatate de an petrecuta la Cluj-Napoca?Taneka Rubin: Iubesc Romania! Este o tara care m-a primit cu bratele deschise, neasteptat de frumos. Clujul este viu, senzatia este una care iti incalzeste sufletul.- Ce stiai despre Romania, Transilvania, ... citeste toata stirea