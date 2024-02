Presedintele ,,U" Cluj, neincrezator in sondajul care arata ca Universitatea e pe locul 14 in topul celor mai populare echipe din tara: Nu mi se pare real

Un sondaj menit sa ,,masoare" popularitatea echipelor de fotbal din Romania a fost realizat de INSCOP in urma cu cateva zile.Potrivit sondajului, pe primul loc in clasament se afla FCSB, in topul preferintelor, cu 33,4%, la mare distanta de Dinamo, cu 6,4% si de Rapid, cu 4,9%.Pe pozitia a 4-a se afla Craiova cu 4%, urmata de CFR Cluj cu 3,1%. Universitatea Cluj s-a clasat pe locul 14 in clasament, cu 0.5%.Presedintele ,,U" Cluj se arata sceptic atunci cand vine vorba de rezultatele ... citește toată știrea