Presedintele U Cluj, Radu Constantea: M-a sunat Eugen Neagoe ca vrea sa plece de la Universitatea Cluj - EXCLUSIV

Presedinte U Cluj, Radu Constantea, a declarat pentru Stiri de Cluj ca antrenorul Eugen Neagoe i-a spus ca vrea sa plece de la echipa."M-a anuntat la ora 12.00 ca are oferta de la Craiova si ca vrea sa plece pentru ca este echipa lui de suflet.Antrenorul nu are clauza de reziliere a contractului, astfel ca il astept la Cluj, la reunirea lotului, sa discutam. Este o veste trista", a declarat Constantea.Chiar daca nu are clauza de reziliere a contractului, presedintele U Cluj a spus ca sunt ... citeste toata stirea