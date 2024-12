Presedintele Universitatii Cluj trage un semnal de alarma inaintea meciului cu marea rivala din Gruia: "Aratam destul de rau. Sper sa ne revenim"

Presedintele Universitatii Cluj, Radu Constantea, vrea o victorie in derby-ul cu CFR Cluj, care va avea loc luni, 9 decembrie, de la 20:30.Seful "studentilor" a precizat ca de trei saptamani, de la meciul cu Farul Constanta, echipa arata destul de rau."De vreo 3 saptamani, de la meciul cu Farul aratam destul de rau. Poate si presiunea. E o perioada. Orice echipa are o perioada de acest gen intr-un campionat. Sper sa ne revenim foarte repede pentru a nu anula tot ce am facut bine si din ... citește toată știrea