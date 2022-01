Pretentii de mare vedeta. Un fotbalist i-a socat pe cei de la CFR cu cerintele pentru prelungirea contractului

Campioana Romaniei vrea sa-i prelungeasca contractul lui Billel Omrani, unul dintre cei mai buni fotbalisti al CFR Cluj. Conducerea clubului insa a fost socata de banii ceruti de fotbalistul francez, pentru prelungirea contractului care expira in sase luni.Omrani vrea cel mai mare salariu din Liga 1Atacantul Billel Omrani a intrat in ultimele sase luni de contract cu CFR Cluj, iar din informatiile aparute in presa, acesta negociaza foarte dur prelungirea contractului cu echipa lui Dan Petrescu. ... citeste toata stirea