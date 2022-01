Prezentarea urmatoarei adversare a clujenilor de la U BT in Liga Campionilor. E prima in campionat si are 24 de victorii consecutive

U-Banca Transilvania a plecat duminica dimineata spre Ucraina, pentru un nou meci din cadrul grupei K din Liga Campionilor. Formatia clujeana o va infrunta marti, 1 februarie, pe BC Prometey. Duelul va incepe la ora 19:00 si va fi transmis in direct pe Look Sport, transmite u-bt.ro.BC Prometey s-a calificat vineri dupa ce a depasit-o pe Hapoel Bank Yahav Ierusalim. Seria s-a incheiat vineri si a necesitat nu mai putin de trei partide. In primul meci, Hapoel a castigat cu 95-70 si parea ... citeste toata stirea