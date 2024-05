Prima uriasa pe care o pot lua jucatorii de la "U" Cluj daca o retrogradeaza pe Dinamo Bucuresti la meciul de astazi

"Cainii rosii" se afla la mana clujenilor pentru a se salva de la retrogradare, in conditiile in care se afla pe ultima pozitie a play-out-ului Superligii, cu doua etape ramase de disputat din actuala stagiune.Jucatorii Universitatii Cluj au promise prime consistente, in valoare de 1.200 de euro, daca obtin o victorie impotriva celor de la Dinamo Bucuresti astazi.Dinamo Bucuresti este obligata sa obtina o victorie impotriva "sepcilor rosii" pentru a mai spera in salvarea de la retrogradare. ... citește toată știrea