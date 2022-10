Primarul Emil Boc, mesaj de incurajare pentru Simona Halep, dupa ce sportiva a fost suspendata pentru dopaj

Suspendata pentru dopaj, Simona Halep a primit multe mesaje de incurajare. Sportiva anuntat ca va lupta pentru a-si dovedi nevinovatia.Si primarul Emil Boc si-a exprimat sustinerea fata de Simona Halep, dupa ce sportiva a fost depistata pozitiv la o substanta interzisa. Boc crede in nevinovatia Simonei Halep si anunta ca este alaturi de ea "in drumul sigur spre Adevar si Dreptate"."Draga Simona, cred in nevinovatia ta si in buna ta credinta! Simona Halep este un sportiv model. Cred in ... citeste toata stirea