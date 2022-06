Primele plecari de la "U" Cluj. Lincar a renuntat la patru jucatori

U Cluj anuntat pe site-ul oficial ca 4 jucatori au parasit echipa: Sergio Ribeiro, Valentin Alexandru, Marius Ciobanu si Roberto Alarcon.Ajuns pe Cluj Arena in vara lui 2020 de la Oliveirnse, Sergio Ribeiro a jucat in 23 de partide in acest sezon, dintre care 15 ca titular. Portughezul a inscris de trei ori in partidele cu Politehnica Timisoara (3-0), FK Csikszereda (1-3) si Dacia Unirea Braila (3-0). In cei doi ani petrecuti la "U", Ribeiro are in total 43 de meciuri si 11 goluri marcate. ... citeste toata stirea