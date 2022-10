Primul derby din dubla "U" Cluj - CFR. Prima speciala pentru studenti, dar cu o singura conditie

Universitatea Cluj joaca de la ora 21 derby-ul cu rivala CFR, din Cupa Romaniei. Cele doua formatii se vor duela si in campionat duminica, de la aceeasi ora."CFR Cluj este, din punctul meu de vedere, cea mai buna echipa din campionat, de cinci ani domina fotbalul romanesc. Au un lot foarte mare, orice jucator va intra in teren este valoros. Lotul nostru este mai restrans, cei care vor fi maine in lot vor fi si duminica. Doresc sa nu fie evenimente neplacute pe stadion, cu siguranta va fi o ... citeste toata stirea