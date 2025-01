Primul meci din cantonamentul din Antalya pentru "U" Cluj. ,,Studentii" vor intalni o echipa din Coreea de Sud

Universitatea Cluj urmeaza sa intalneasca echipa din Coreea de Sud, Gangwon FC, in primul meci din stadiul de pregatire din Antalya, astazi, 8 ianuarie, de la ora 15:00.Infiintata in luna iunie a anului 2008 si organizata sportiv la finalul aceluiasi an, Gangwon FC a pornit direct din prima liga a fotbalului coreean, denumita pe atunci K League, fiind parte din stagiunea 2009, pe care a terminat-o pe pozitia a 13-a. Echipa s-a mentinut in primul esalon pana in 2013, cand a retrogradat in ... citește toată știrea