Primul meci oficial al lui Ioan Ovidiu Sabau dupa aproape 9 ani: "Trebuie sa avem rabdare, nu mergem in atac ca cere publicul"

Universitatea Cluj si FC Voluntari se intalnesc vineri, de la ora 16:30, in primul meci al etapei cu numarul 22 din Liga 1, prima din anul 2023. Ioan Ovidiu Sabau are incredere in fortele proprii si in jucatorii sai inaintea primului meci impotriva celor de la Voluntari.U Cluj a obtinut doua victorii si un esec in cantonamentul din Turcia, in primele meciuri cu Ioan Ovidiu Sabau pe banca. Tehnicianul a revenit in antrenorat dupa aproape 9 ani, iar precedentul mandat a fost consemnat la ASA Tg. ... citeste toata stirea