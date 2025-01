Primul meci pentru CFR Cluj in cantonamentul din Valencia. Gruparea din Gruia intalneste o echipa din Germania

CFR Cluj se afla in aceste zile in Spania, in zona Oliva Nova din Valencia. Formatia lui Dan Petrescu urmeaza sa joace astazi, de la ora 15:00, primul meci din cantonament.Gruparea din Gruia urmeaza sa intalneasca SV Wehen Wiesbaden, formatie din Liga 3-a din Germania. In acest sezon gruparea se afla pe locul 9.Dan Petrescu are ocazia sa testeze mai multi jucatori adusi recent la echipa, in perioada ... citește toată știrea