Primul transfer al iernii la CFR Cluj! Campioana transfera un kosovar de la FC Ballkani

CFR Cluj pregateste campania de transferuri din aceasta iarna. Dupa ce a ratat transferul lui Amahl Pellegrino (32 de ani), de la Bodo/Glimt, CFR Cluj s-a inteles cu un alt jucator care a evoluat in aceasta editie a Conference League.Este vorba despre kosovarul Ermal Krasniqi (24 de ani), fotbalistul celor de la Ballkani, fosta adversara a CFR-ului in grupele Conference League. Acesta nu a evoluat decat in partida tur impotriva campioanei Romaniei, incheiata la egalitate, 1-1, insa a reusit sa ... citeste toata stirea