Primul transfer realizat de U Cluj pentru Liga 1. Fundas cu peste 100 de meciuri in primul esalon

FC Universitatea Cluj a realizat prima mutare pentru Liga 1. Clubul nostru l-a transferat pe Andrei Pitian (26 de ani), un fundas central cu peste 120 de meciuri in Liga 1 si cu prezente in cupele europene, anunta site-ul oficial al clujenilor.Crescut de centrul de copii si juniori de la Pandurii Targu Jiu, Andrei Pitian a facut pasul spre prima echipa a echipei gorjene in sezonul 2013/2014, pe cand avea doar 17 ani. Al doilea meci jucat pentru Pandurii Targu Jiu a fost chiar in competitiile ... citeste toata stirea