Primul tur preliminar al UEFA Champions League: CFR va juca in Armenia, cu Pyunik

CFR Cluj va juca cu campioana Armeniei, Pyunik Erevan, in primul tur preliminar al UEFA Champions League.Pyunik Erevan are un lot valoros, evaluat la 5,96 milioane de euro, potrivit site-ului Transfermarkt.com, dar nu a prins niciodata grupele unei competitii europene.Meciurile din primul tur preliminar se vor juca in 5/6 si 12/13 iulie.Care sunt toate meciurile din turul 1 preliminar al UEFA Champions League:Pyunik Erevan (Armenia) - CFR Cluj (Romania)NK Maribor (Slovenia) - Sahtior ... citeste toata stirea