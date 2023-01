Probleme pentru campioana CFR Cluj! Un fotbalist dat afara cere despagubiri: "Doar minciuni, nu si-a primit banii"

In aceasta iarna CFR Cluj s-a despartit de de ghanezul Ibrahima Mbaye, care este extrem de suparat pentru modul in care a fost tratat de conducatorii formatiei din Gruia. Fotbalistul are de gand sa ceara despagubiri.Fundasul ghanez Ibrahima Mbaye ajunsese in Gruia in toamna. Fotbalistul de 28 de ani nu a prins decat o data lotul lui Dan Petrescu, la meciul cu CSC Dumbravita din Cupa Romaniei, nefiind folosit nici macar un minut. Acum, dupa ce a fost dat afara de campioana Romaniei, fundasul ... citeste toata stirea