Probleme pentru CFR Cluj inainte de meciul cu Dinamo. Dan Petrescu, in corzi: "E cea mai mare pierdere"

CFR Cluj va juca vineri, 8 octombrie, in deplasare la Dinamo, de la ora 21:00, in etapa a 16-a din Superliga, iar Dan Petrescu este in corzi, avand in vedere ca un jucator de baza nu va intra pe teren."Bursucul" a declarat la conferinta de presa ca Mohammed Kamara este accidentat si nu va juca in meciul cu dinamovistii."Kamara a iesit accidentat la ultimul meci cu Buzaul, nu are cum sa joace nici vineri. E cea mai mare pierdere a noastra in momentul de fata, dar asta e, mergem inainte", a