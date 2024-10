Probleme pentru CFR Cluj inainte de meciul de la Ploiesti. Dan Petrescu nu se poate baza pe un jucator important

CFR Cluj urmeaza sa joace pe terenul celor de la Petrolul Ploiesti, sambata, de la ora 21:00, in cadrul etapei a 13-a din SuperLiga Romaniei.Ardelenii nu pot conta pe mijlocasul grec Panagiotis Tachtsidis, care nu va face deplasarea la Ploiesti.Fotbalistul grec are o usoara accidentare si e asteptat sa revina pe teren in meciul cu Sepsi OSK, de pe 25 octombrie.Panagiotis Tachtsidis a ... citește toată știrea