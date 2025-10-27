Editeaza

Probleme serioase pentru Cristi Balaj, fostul presedinte al feroviarilor, dupa plecarea de la CFR Cluj: "Sunt de nerecunoscut"

Dupa plecarea de la CFR Cluj, Cristi Balaj a vorbit deschis despre motivele care l-au determinat sa paraseasca clubul si despre situatia incerta a antrenorului Dan Petrescu.
Fostul presedinte al ardelenilor a explicat ca perioada petrecuta in Gruia a fost una extrem de solicitanta si ca are nevoie de o pauza, recunoscand in acelasi timp ca "Bursucul" nu va reveni prea curand la echipa.

"Sunt obosit, sunt de nerecunoscut. Sanatatea e mai importanta si aveam nevoie de o pauza. Am ramas prieten ...citește toată știrea

