Probleme serioase pentru Universitatea Cluj. Ovidiu Sabau trage un semnal de alarma, dupa infrangerea cu UTA Arad: "E o situatie grea"

Universitatea Cluj este la a 3-a infrangere consecutiva in Superliga, dupa ce a fost invinsa de UTA Arad, pe teren propriu, cu scorul de 1-0.Antrenorul "studentilor", Ovidiu Sabau, a declarat ca echipa sa se confrunta cu o situatie destul de grea, avand in vedere ca nu a mai reusit sa castige niciun meci de trei etape.De asemenea, Sabau a mai spus ca jucatorii nu mai sunt linistiti in fata portii, se pierd, iar adversarul observa acest lucru."E o situatie grea. Nu-i usor sa gestionezi ... citește toată știrea