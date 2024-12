"Prognoza meteo" indica un adevarat spectacol in cinstea a 10 ani de BT Arena! Surpriza de proportii pregatita de organizatori

U-BT Cluj va juca astazi, 11 decembrie, in fata francezilor de la JL Bourg, in Eurocup, iar meciul va incepe de la ora 19:00.Echipa lui Mihai Silvasan are doua esecuri la rand in EuroCup si Liga Nationala, cu Cedevita Olimpija Ljubljana, respectiv SCM U Craiova. Formatia noastra este hotarata sa reinceapa un sir pozitiv, insa misiunea nu va fi usoara, intrucat la Cluj-Napoca soseste finalista EuroCup din stagiunea precedenta.Cu toate acestea, organizatorii au pregatit o surpriza de zile mari, ... citește toată știrea