Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat programul etapelor 10, 11 si 12 din SuperLiga.Astfel, Universitatea Cluj se va intalni in etapa 10 cu Universitatea Craiova, in cea de-a 11-a cu FCSB si in etapa cu numarul 12 cu Sepsi OSK.CFR Cluj va juca cu cei de la Rapid in etapa 10, cu Craiova in cea de-a 11-a si cu Dinamo in etapa 12.Etapa a 10-aVineri, 22 septembrieOra 18.00 FCU Craiova 1948 - Otelul GalatiOra 21.00 Dinamo Bucuresti - Farul ConstantaSambata, 23 septembrieOra 14.30 FC ... citeste toata stirea