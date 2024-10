Programul etapelor 14 si 15 din Superliga, anuntat de LPF. Cand joaca CFR Cluj si Universitatea Cluj

Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat programul etapelor 14 si 15 din SuperLiga.Universitatea Cluj se va intalni in etapa 14 cu Botosani, in cea de-a 15-a cu Farul Constanta.CFR Cluj va juca cu cei de la Sepsi in etapa 14 si cu Gloria Buzau in cea de-a 15-a etapa.Programul complet al etapei a 14-a:Vineri, 25 octombrieOra 21.00 CFR 1907 Cluj - Sepsi OSK Sf. GheorgheSambata, 26 octombrieOra 13.30 UTA Arad - Gloria BuzauOra 16.00 Petrolul Ploiesti - Politehnica IasiOra 19.00 FC ... citește toată știrea