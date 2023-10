Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat programul etapelor 14 si 15 din SuperLiga.Astfel, Universitatea Cluj se va intalni in etapa 14 cu Botosani, in cea de-a 15-a cu Voluntari.CFR Cluj va juca cu cei de la Farul in etapa 14 si cu Hermannstadt in cea de-a 15-a etapa.Etapa a 14-aVineri, 27 octombrie:FC Voluntari - Sepsi (de la 17:30)Dinamo - Poli Iasi (de la 20:30)Sambata, 28 octombrie:Otelul Galati - Hermannstadt (de la 14:00)Petrolul Ploiesti - FCSB (de la 20:30)Duminica, 29 ... citeste toata stirea