Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat programul etapelor 18, 19, 20, 21 si 22 din Superliga.Etapele 18, 19, 20 si 21 se vor juca in 2023, in timp etapa a 22-a se va juca in 2024.Programul etapelor: Etapa a 18-aVineri, 1 decembrieOra 17.00 FC Voluntari - Petrolul Ora 20.00 Poli Iasi - Farul Sambata, 2 decembrieOra 14.00 UTA Arad - FC HermannstadtOra 17.00 FC Botosani - Rapid Ora 20.00 Universitatea Craiova - CFR ClujDuminica, 3 decembrieOra 16.00 U Cluj - FCU Craiova Ora 21.00 FCSB ... citeste toata stirea