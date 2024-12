Radu Banciu, atac fara mila la adresa lui Dan Petrescu: "Duce fotbalul intr-un aer ranced al trecutului"

Jurnalistul Radu Banciu l-a catalogat pe Dan Petrescu drept cel mai slab antrenor al anului 2024, avand in vedere ca ultimele rezultate nu au fost pe masura asteptarilor."Cel mai slab antrenor roman din anul 2024 - aici, situatia a fost mai putin complicata pentru noi, plini de luciditate, dar ranchiunosi pe ce inseamna acest fotbal mizerabil. I-am atribuit trofeul, asa cum as fi facut-o si in alti ani daca eram la acelasi pupitru, faimosului Dan Petrescu, cel care a tot descalecat pe la CFR ... citește toată știrea