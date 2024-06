Raliul Clujului, castigat de Simone Tempestini - Sergiu Itu

Simone Tempestini de la Napoca Rally Academy s-a impus in Raliul Clujului, desfasurat la sfarsitul saptamanii, si si-a trecut in cont a 8-a victorie clujeana, egalandu-l astfel la numarul de succese pe legendarul Titi Aur."Prin victoria de la acest sfarsit de saptamana, Simone Tempestini si copilotul Sergiu Itu devin campioni pe asfalt pentru al doilea sezon consecutiv si preiau conducerea in ierarhia absoluta a Campionatului National de Raliuri", anunta organizatorii.Podiumul completLupta ... citește toată știrea