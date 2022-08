Rapid - "U" Cluj, cel mai vechi duel din istoria actualului campionat! Eugen Neagoe a prefatat partida cu echipa feroviarilor

"U" Cluj intalneste azi Rapid, intr-un meci cu o istorie de aproape 90 de ani, asadar runda a 8-a programeaza cel mai vechi duel din istoria actualului campionat. Prima confruntare directa avand loc in cel de-al doilea sezon in care intrecerea interna s-a desfasurat in sistem divizionar, 1933-1934."Studentii" vor juca in deplasare in Giulesti contra celor de la Rapid, intr-un duel care are in spate 89 de ani de istorie. Partida din runda cu numarul opt va avea loc marti, de la ora 22:00, ... citeste toata stirea