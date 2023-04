Clujenii au reusit sa se impuna impotriva celor de la CS Mioveni, scor 1-0 la Medias. Antrenorul Universitatii a rasuflat usurat la finalul partidei, deoarece a recunoscut ca avea emotii inaintea partidei."Sepcile rosii" au reusit, astfel, sa lege cea de-a doua victorie la rand in play-out-ul Superligii, dupa ce luni, 24 aprilie, elevii lui Ioan Ovidiu Sabau s-au impus in meciul de acasa, jucat la Medias, cu scorul de 1-0 in fata ultimei clasate, CS Mioveni.Partida a fost una destul de ... citeste toata stirea