Razboi intre Cristi Balaj si FCSB. Presedintele CFR-ului a rabufnit: "Alegerile au fost mai corecte decat acel gol"

Presedintele CFR-ului, Cristi Balaj, a lansat un atac la adresa echipei FCSB, dupa ce a reusit sa o invinga pe Unirea Slobozia cu scorul de 3-0.Fostul arbitru sustine ca primul gol marcat de FCSB a fost controversat si nu intelege de ce a fost validat."Am inchis televizorul. Am mutat programul. M-am uitat la politica. Mi s-a parut mai interesant. Am ajuns sa cred ca alegerile au fost mai corecte decat acel gol. In momentul cand mingea atinge bara, in momentul in care a atins solul, inseamna ... citește toată știrea