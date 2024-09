Razvan Oaida asteapta debutul la "U". E cea mai recenta achizitie a Universitatii: "Sunt nerabdator"

Razvan Oaida poate debuta in tricoul "studentilor" chiar runda urmatoare, atunci cand echipa se va duela cu Universitatea Craiova. Meciul va avea loc duminica, 22 septembrie, cu incepere de la ora 21:30Jucatorul sosit sa completeze compartimentul median are planuri mari alaturi de echipa si considera experienta principalul atu al clujenilor.Razvan Oaida a marturisit ce l-a convins sa aleaga Universitatea:"In primul rand, mi-a placut tot ce se intampla aici. Echipa arata de la an la an din ... citește toată știrea