Reactia lui Eugen Neagoe, dupa Rapid - "U" Cluj 1-0. A dat de pamant cu sistemul VAR: "O rusine ce se intampla"

Rapidul trece pe primul loc in clasament dupa ce a castigat la limita meciul cu "U" Cluj. Feroviarii s-au impus aseara, pe teren propriu, in duelul cu Universitatea Cluj cu scorul de 1-0. Unicul gol al partidei fiind marcat in urma unui penalty.Fara sa straluceasca, echipa lui Adi Mutu este noul lider al clasamentului. Eugen Neagoe, tehnicianul Universitatii, a rabufnit la finalul partidei, nemultumit de prestatia brigazii de arbitri."Este o rusine ce se intampla cu VAR, ba este, ba nu este, ... citeste toata stirea