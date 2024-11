Reactie lui Gica Hagi, dupa ce imaginea sa a fost folosita intr-un clip de campanie a lui Calin Georgescu: ,,Nu fac parte din jocul acesta"

Gica Hagi a reactionat dupa ce imaginea sa a fost folosita in campania electorala a candidatului Calin Georgescu. Alaturi de el, in clipurile de promovare a fost folosita si imaginea unor mari sportivi, printre care Nadia Comaneci si Ivan Patzaichin.,,Regele" fotbalului romanesc sustine ca nu si-a dat acordul pentru a aparea in aceste filmulete."Niciodata nu m-am implicat in politica si nu voi face niciodata, nu sunt implicat. Da, dupa ca e legal, ca nu e legal, nu am de unde sa stiu, dar ... citește toată știrea