Remiza intre FC Hermannstadt si Petrolul Ploiesti. Se asteapta un derby incendiar la Cluj, alb-negrii la un singur pas de promovare

Partida dintre Hermannstadt si Petrolul, in etapa a opta din play-off-ul Ligii 2, s-a incheiat la egalitate, scor 1-1. Prin egalul de aseara, contracandidatele lui "U" la promovare directa in Liga 1, le-au crescut "studentilor" sansele sa incheie pe locurile direct promovabile, finalul play-off-ului. Astfel, FC Universitatea Cluj va avea posibilitatea in meciul de marti, cu sibienii, sa-si asigure locul in Divizia A.In urma acestui rezultat, Petrolul ramane pe primul loc (59 de puncte), iar FC ... citeste toata stirea