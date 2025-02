Remiza pentru CFR Cluj in deplasare cu FCSB. Dan Petrescu considera ca echipa lui merita mai mult: ,,Suntem dezavantajati din toate punctele"

CFR Cluj a remizat, in deplasare, impotriva celor de la FCSB, scor 1-1. La finalul meciului, Dan Petrescu a considerat ca echipa sa a avut un penalty clar, care nu a fost acordat, in minutul 37.Faza la care face referire Dan Petrescu este cea din minutul 37, atunci cand Louis Munteanu a cazut in careu, dupa un duel aerian cu Vlad Chiriches. Atacantul a acuzat o lovitura peste fata cu antebratul si a solicitat penalty, insa arbitrul Coltescu a lasat jocul ca continue."Poate, inainte de meci, ... citește toată știrea