U Cluj a invins-o pe Hermannstadt, scor 2-1, si a incheiat sezonul pe locul 10, peste sibieni. Universitatea mai are de jucat o singura partida in acest sezon, finala Cupei Romaniei, miercurea viitoare, impotriva celor de la Sepsi.Final de campionat perfect pentru U Cluj. Macinata de grijile retrogradarii mare parte din sezon, formatia clujeana s-a salvat inca de la meciul cu Chindia, iar ultima etapa a fost un joc de verificare. Sabau nu si-a odihnit titularii, desi are de jucat finala cupei, ... citeste toata stirea