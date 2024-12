Replica lui Nelutu Sabau, dupa ce Dumitru Dragomir ar fi acuzat un blat in derby-ul Clujului: ,,Nu poti sa vii sa faci o astfel de declaratie"

Universitatea Cluj a reusit sa se impuna in derby-ul Clujului, cu scorul de 3-2, in fata celor de la CFR Cluj, pe Cluj Arena. ,,Studentii" au reusit sa revina dupa aceasta victorie inapoi in fruntea clasamentului.Inaintea meciului, Dumitru Dragomir a oferit o declaratie scandaloasa in care a spus ca cele doua echipe din Cluj ar fi ajuns la o intelegere. Nelutu Sabau a comentat pe marginea subiectului, la finalul meciului, spunand ca astfel de comentarii sunt periculoase, mai ales in contextul ... citește toată știrea