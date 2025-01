Replica lui "U" Cluj dupa ce a fost acuzata ca se lupta la titlu cu bani publici: ,,Avem exemple de cluburi non-profit, precum Real Madrid sau Barcelona"

Presedintele clubului Farul, Gica Popescu si directorul executiv de la Rapid, Marian Mihail, sunt de parere ca, in prima liga, echipele finantate exclusiv cu bani privati se lupta cu formatii care sunt organizate ca ONG-uri si astfel primesc finantare de la autoritatile locale.Gica Popescu a spus ca "U" Cluj ar primi 4 milioane de lei, in timp ce Marian Mihail a adaugat, afirmand ca suma primita de ,,studenti" in 2023 se ridica la 11 milioane de lei.Mihai Moga, brand manager la Universitatea ... citește toată știrea