Replici dure intre Nelutu Varga, finantatorul CFR Cluj, si Dan Sucu, patronul Rapidului

Dan Sucu, actionarul echipei Rapid, l-a atacat din nou pe Nelutu Varga, principalul finantator al campioanei CFR Cluj."Echipa domnului Varga este, din punct de vedere sportiv, extraordinara. Posibilitatea lor de a castiga cinci titluri la rand este extraordinara, este un vis. Poate ca am fost putin cam direct si prea dur atunci. Ce voiam sa scot in evidenta este ca un om de afaceri care are 25 de milioane de euro sa investeasca intr-un club de fotbal, care este o afacere extrem de riscanta... ... citeste toata stirea