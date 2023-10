U-BT Cluj se reintalneste cu Dinamo Bucuresti in etapa cu numarul V a Ligii Nationale. Confruntarea se va desfasura sambata, 21 octombrie 2023, la Sala Dinamo din capitala. Fluierul de start se va da la ora 18:00, iar jocul va fi transmis in direct doar la FRB TV.Echipa lui Mihai Silvasan a revenit joi seara in tara, dupa deplasarea din Franta. U-Banca Transilvania a acumulat prima infrangere a sezonului, fiind depasita de JL Bourg cu scorul de 92-88.U-Banca Transilvania si Dinamo Bucuresti ... citeste toata stirea