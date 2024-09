Revenire de marca la "U" - BT Cluj!

U-Banca Transilvania a realizat o ultima achizitie inaintea debutului oficial in noul sezon. Gruparea noastra il readuce pe D.J. Seeley, care va evolua doar in partidele din BKT EuroCup.D.J. Seeley a fost unul dintre jucatorii de baza ai campioanei Romaniei in stagiunea precedenta. Sosit la Cluj-Napoca direct din Euroliga, de la Bayern Munchen, americanul a impresionat imediat in maioul alb-negru. De altfel, Seeley a fost decisiv in numeroase confruntari castigate in BKT EuroCup.Cu alte ... citește toată știrea