Rezultat surpriza in partida U Cluj - FC Botosani REZUMAT VIDEO

U Cluj, invinsa pe teren propriu de o echipa de la coada clasamentului. Partida U Cluj - FC Botosani s-a incheiat cu victoria surpriza e moldovenilor (0-1).Clujenii au atacat mai mult, avand posesia aproape 60% din timp, insa nu au reusit sa inscrie. Meciul disputat pe Cluj Arena a fost transat de Enzo Lopez in minutul 80.U Cluj ramane pe locul 3, la egalitate de puncte cu CFR Cluj, ambele aflandu-se in urma FCSB, care are cu o ... citește toată știrea