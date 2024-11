Rezultatele care mentin Romania in urna a 2-a pentru Cupa Moniala. Zi importanta pentru ,,tricolori"

Romania are 1487 de puncte, inainte de partida cu Kosovo, aflandu-se la 8 puncte distanta de Cehia, ocupanta ultimului loc in urna a 2-a valorica.Meciul de astazi dintre Scotia si Croatia va fi foarte important pentru lupta la accederea in urna a 2-a valorica.Scotia este singura echipa care o mai poate scoate pe Romania din calcule, insa va fi foarte greu, din pricina meciurilor pe care cele doua le mai au de jucat.Chiar si in cazul in care scotienii ar obtine doua victorii in ultimele doua ... citește toată știrea